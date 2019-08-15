Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новые обвинения

В четверг, 15 августа, бывшему киргизскому лидеру Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Экс-президента подозревают в причастности к взяточничеству.

— Ему вручили еще два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш, — рассказал РИА Новости представитель интересов политика.

Так, на данный момент Атамбаеву вменяют совершение десяти тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее сообщалось о том, что в среду, 14 августа, военная прокуратура Киргизии обвинила бывшего главу государства в коррупции при модернизации ТЭЦ и по зданиям «Форума» (два многоэтажных здания в центре Бишкека, где располагается штаб президента).

Напомним, что Атамбаева задержали 8 августа после третьего вооруженного штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области (Киргизия). Операция по захвату политика была инициирована 7 августа после того, как стало известно о ряде совершенных им особо тяжких преступлений. В результате вооруженных противостояний между сторонниками Атамбаева и силовиками пострадали 139 человек. Один спецназовец погиб.

О конфликте внутри Киргизии был уведомлен президент России Владимир Путин. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев впоследствии заявил, что происходящее — внутренне дело государства, за развитием событий которого внимательно наблюдает РФ.

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