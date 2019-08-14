Экс-президенту Киргизии предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили новые обвинения. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.
По его словам, Алмазбек Атамбаев проходит по двум уголовным делам — о коррупции при модернизации ТЭЦ и по зданиям «Форума» (два многоэтажных здания в центре Бишкека, где располагается штаб Атамбаева). Обвинение предъявила военная прокуратура.Следователи считают, что экс-президент Киргизии нарушил закон при покупке недвижимости, передает RT.
Напомним, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев был задержан после третьего вооруженного штурма его резиденции. В результате вооруженных противостояний между сторонниками Атамбаева и силовиками пострадали 139 человек.
О данном конфликте был уведомлен президент России Владимир Путин. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что это внутреннее дело самого Кыргызстана.
Ранее Алмазбеку Атамбаеву были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти.
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