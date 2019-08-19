Карта из хризантем расцветет возле стен Кремля

19 августа на Манежной площади в рамках фестиваля «Цветочный джем» появился сад в виде карты ВДНХ. Он стал самым масштабным из временных проектов за всю историю фестиваля.

Сад в виде стилизованной карты ВДНХ занимает площадь более тысячи квадратных метров. Самый большой из спецпроектов, созданных за трехлетнюю историю «Цветочного джема», посвящен 80-летию выставки. Для его создания было использовано почти четыре тысячи кустовых хризантем разных видов и оттенков.

Территория ВДНХ состоит из семи тематических зон: Центральная аллея с выставочным пространством «Музейный город», парк аттракционов, образовательный кластер «Парк знаний», ландшафтный парк, «Парк ремесел», ЭКСПО и парк «Останкино». Сад на Манежной спроектирован по аналогии.

— Выставке в этом году исполняется 80 лет, хотелось отметить это событие, и мы решили на самой большой площади страны, на Манежной, сделать схему ВДНХ — так, как она выглядит на карте, — рассказала куратор проекта Наталья Земская. — Было использовано семь оттенков хризантем для каждого сектора: от белого до бордового. Все цветы привезли в Москву из Бельгии. Они выращивались по специальной технологии, благодаря которой будут расцветать одновременно.

По словам консультанта фестиваля «Цветочный джем» Екатерины Костиковой, хризантемы были выбраны неслучайно. Это осенние цветы, которые хорошо переносят ненастную погоду.

— ВДНХ — это главное выставочное пространство страны, а Манежная площадь — главная туристическая точка России. Мы решили эти два места «поженить», — отметила Костикова. — Гуляя по дорожкам сада, гости смогут сделать красочные фото — на фоне разноцветных хризантем и впечатляющих зеркальных арок: отсылка к арке главного входа ВДНХ.

Кроме того, Екатерина Костикова добавила, что цветочные конструкции в будущем будут оборудованы декоративной подсветкой. Также в саду установят скамейки для отдыха на свежем воздухе.

В этом году в рамках профессионального конкурса «Цветочный джем» появилась новая номинация «Ландшафтный проект на социальных территориях». Один из проектов в этой номинации был реализован на территории Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

— Еще одна важная новинка этого года — впервые участники сотрудничали с мэтрами — прославленными ландшафтными дизайнерами со всего мира. Они давали нашим финалистам советы, рассказывали, как лучше адаптировать их работы под городскую среду, — отметили в оргкомитете фестиваля. — Помимо временных проектов «Цветочного джема», в этом году будут представлены постоянные проекты, которые будут радовать москвичей долгие годы.

Первый постоянный проект открылся на прошлой неделе на улице Святоозерской. Там появился парк «Феникс», посвященный русским сказкам. Его площадь — более 10 тысяч квадратных метров.

Основная программа одноименного фестиваля «Цветочный джем» — спектакли, концерты, мастер-классы и другие развлечения — пройдет в столице с 23 августа по 8 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Торопова, представитель оргкомитета фестиваля «цветочный джем»:

— За три года своего существования фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» стал интереснее и масштабнее. На первом «Цветочном джеме» в 2017 году любительский конкурс цветников проходил на 11 площадках, сегодня таких площадок уже порядка полутора тысяч. Они расположены во всех районах Москвы. В этом году в профессиональных номинациях конкурса участвуют более 40 дизайнеров из 11 стран мира. В этом году впервые в истории «Цветочного джема» сады фестиваля цветут все лето. Они были установлены 20 июня и будут радовать горожан до середины сентября.

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