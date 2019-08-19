Альтернативу четырехдневной рабочей неделе предложили в России
Изменение объема рабочего дня может стать альтернативой для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
— Наши дедушки боролись за восьмичасовой рабочий день, вполне можно побороться и за шестичасовой рабочий день. Это будет более понятно и не требует тех серьезных трансформаций, которые потребуют изменения рабочего дня, — заявил Калашников.
Парламентарий добавил, что введение четырехдневной рабочей недели может неблагоприятно сказаться на бюджете России, пишет агентство городских новостей «Москва».
Напомним, с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступила Федерация независимых профсоюзов России. По мнению инициаторов, переход должен быть совершен с сохранением прежней заработной платы. Минтруд России заявил, что данный вопрос необходимо обсуждать вместе с работодателями и профсоюзами.
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