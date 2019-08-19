Выучили правило шести рукопожатий

Аналитики посчитали, что половина современных горожан ищут работу через знакомых и контакты в социальных сетях. Рекрутинговые интернет-сайты теряют свои позиции.

По сравнению с соцсетями порталы по поиску работы — неповоротливые тяжеловесы. На самые «вкусные» вакансии за день «охотникам за головами» — посредникам между работодателем и соискателем — приходит по несколько тысяч откликов. Причем подавляющее большинство из них абсолютно нерелевантные: известны случаи, когда на место генерального директора крупной московской фирмы претендовали уборщицы, даже не имеющие профильного образования. Как признаются рекрутеры, отсмотреть такой вал резюме катастрофически сложно. В итоге из-за банального человеческого фактора поиск работы через рекрутинговые порталы может затянуться на месяцы и даже годы.

Позвоните друзьям

— Я сама недавно получила за один вечер 450 откликов на вакансию, и только 8 из них соответствовали запрашиваемым требованиям. Поэтому самый действенный способ найти работу — обратиться к друзьям и знакомым, — говорит независимый HR-специа лист Зулия Лоикова. — Я всегда и всем говорю: «Ищете работу? Первым делом открывайте телефонную книгу и начинайте всех обзванивать». Люди даже могут знать, что вы в поисках, но пока вы к ним лично не обратитесь и не пришлете резюме, им даже в голову, скорее всего, не придет помочь. Они просто не понимают ваших профессиональных возможностей. Они могут знать, что Ваня — киношник, но что конкретно Ваня умеет делать — нет.

Принцип шести рукопожатий никто не отменял. На нем выстроен поиск работы и в социальных сетях, которые хорошо срабатывают, когда соискатель бросает клич среди своих контактов. Соцсети — это шикарный инструмент в поисках работы. И все больше людей это понимают. У меня был случай, когда отличный продавец, который в разы поднимает продажи, тотально не мог найти работу. В поездке с ним произошел несчастный случай, и несколько месяцев парню пришлось лежать дома в гипсе. Работодатель ждать не стал, а кадровые сайты отмахивались из-за перерыва в рабочем стаже. И я сказала: «Напиши в соцсетях, что ищешь работу!» Он мялся, стыдился почему-то попросить о помощи, а когда решился — сработало.

И вас услышат...

Дело в том, что клич, брошенный в соцсети, — целенаправленный выстрел. Ведь, каждый пользователь формирует вокруг себя прежде всего профессиональный круг. А это серьезно сокращает путь от соискателя до работодателя. Более того, главный плюс сетей — личные рекомендации. Всегда найдется тот, кто может сказать: «Я работал с этим парнем, берите, не пожалеете». Кроме того, говорит Зулия, таких интересных вакансий, какие крутятся в инстаграмах, фейсбуках и на Телеграм-каналах, на «работных сайтах» никогда не найдешь. Поэтому соцсети — это еще и более широкий выбор. Недавно, например, одна датская компания искала «эксперта по счастью», перед которым ставилась задача ходить в гости к датчанам, пить чай и расспрашивать, как они понимают счастье. А штатовская «контора» искала эксперта по барбекю, который пробовал бы жаренное на огне мясо в разных штатах и делился впечатлениями в YouTube. И это еще не самые экзотические вакансии из соцсетей.

— Кроме того, социальные сети полезны узким специалистам, — продолжает эксперт. — У меня был случай, когда одной московской фирме срочно понадобился переводчик с очень редкого языка. И я довольно быстро нашла такого в специальной группе в соцсетях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter (hh.ru):

— Поиск работы на job-сайтах и через знакомых идут параллельно. Это два самых популярных канала поиска работы. Социальные сети, которые набирают оборот. Каждый второй хоть раз пытался найти работу в интернете. Если мы посмотрим похожие исследование 5-летней давности или даже 10-летней, то доля социальных сетей как канала поиска работы будет 10– 15 процентов, то есть еще 5–10 лет назад социальные сети в основном были инструментом для общения и развлечения, сейчас они расширяют свои функции — это уже и площадка для поиска работы. Интернет, личные знакомства и социальные сети — это каналы поиска работы, которые, исходя из опросов, люди предпочитают использовать в связке, потому что таким образом эти инструменты дополняют друг друга.

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