Москвичи старшего возраста установили очередной мировой рекорд

Днем 20 августа в центре социального обслуживания «Восточное Измайлово» для участников проекта «Московское долголетие» пройдет мастер-класс «Правильный уход за кожей после 55 лет». А после занятия горожане смогут посетить «Выставку Клавдии Семеновны» в медиацентре парка «Зарядье».

На выставке представлены экспонаты, созданные руками участников проекта «Московское долголетие», профессии которых далеки от творчества. Так, москвичи старшего возраста создавали картины в разных стилях, граффити и многое другое. Помогали им молодые художники Ростан Тавасиев, Константин Тотибадзе, Роман Ермаков и другие. Благодаря им пенсионеры взяли в руки кисти, краски и учились творить.

— Мы предложили участникам «Московского долголетия» поработать с молодыми художниками, и они приняли нашу идею с удовольствием и энтузиазмом. И теперь мы наслаждаемся результатом этого проекта, который объединил мудрость и опыт старших со свободным духом художников, — подчеркнул заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Кроме этого, на открытии выставки 15 августа установили новый мировой рекорд — самый массовый пленэр. Во время него москвичи старшего возраста на керамических тарелках изобразили вид Москвы, открывающийся со стороны парка «Зарядье».

Фотографии, картины, инсталляции — на «Выставке Клавдии Семеновны» есть все, кроме работ самой Клавдии Семеновны. Все просто — такой художницы просто не существует. Это собирательный образ творческих людей серебряного возраста.

«Выставка Клавдии Семеновны» будет работать до 9 сентября: по понедельникам с 14:00 до 21:00, а со вторника по воскресенье — с 10:00 до 21:00. Вход для всех желающих свободный.

КСТАТИ

23 августа в парке «Музеон» состоится финал общегородского конкурса «Супердедушка-2019», участниками которого станут мужчины от 60 до 75 лет. За победу и почетное звание супердедушки будут бороться представители 11 округов столицы.

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