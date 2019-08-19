Культурные и кулинарные традиции Чехии представят в Саду имени Баумана

Второй фестиваль Чехии пройдет 24 и 25 августа в Саду имени Баумана. 19 августа об этом рассказал заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Илья Кузьмин.

Гости фестиваля познакомятся с танцевальным и музыкальным искусством Чехии, кулинарными традициями этой страны, посетят театральные представления, а также смогут приобрести чешские товары.

— На фестивале также предусмотрена бизнес-зона, в которой чешские компании и регионы смогут пообщаться с российскими компаниями и найти новых партнеров, — рассказала генеральный директор агентства — организатора фестиваля Елена Преображенская.

Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Илья Кузьмин отметил, что в прошлом году столицу посетили около 23 миллионов туристов из Чехии. А фестиваль Чехии в этом году, по предварительным прогнозам, соберет свыше 60 тысяч гостей.

— Это и событийный туризм, и множество тематических маршрутов, которые заинтересовывают туристов не только из Чехии, — пояснил Илья Кузьмин.

Также в рамках фестиваля горожане смогут посетить показ фильмов и рыцарские турниры.

— Мы организуем встречу с Иржи Страхом, популярным в Чехии режиссером, — добавила директор Чешского центра Гана Складалова.

Кроме этого, посетители фестиваля Чехии смогут познакомиться с породами собак из этой страны. К примеру, увидеть пражского крысарика — самую маленькую породу собак в мире. И выучить некоторые фразы на чешском языке — на фестивале будет работать языковая школа от Чешского центра.

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