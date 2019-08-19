Столичные ученые придумали новый способ эффективного анализа состава воды
19 августа ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» сообщили о завершении работы над новым способом быстрого анализа состава воды. По словам сотрудников вуза, он поможет справиться с промышленным загрязнением окружающей среды.
В основе уникальной методики лежит использование экологически безопасных наночастиц, обладающих флуоресцентными свойствами. Одно из их преимуществ — способность проникать в труднодоступные или удаленные источники воды.
— Такой подход обещает сократить время исследования и повысить эффективность определения состава воды, — рассказала соавтор исследования, сотрудник НИТУ «МИСиС» Анастасия Якушева. — Для теста были использованы углеродные квантовые точки — экологически безопасные наночастицы с размерами до 10 нанометров. Они обладают контролируемыми флуоресцентными свойствами, стабильны в водной среде и избирательно чувствительны по отношению к катионам меди.
Предполагается, что открытие московских ученых поможет решить проблему загрязнения окружающей среды токсичными химическими элементами и соединениями, оставаясь при этом универсальным и отвечающим разносторонним запросам промышленных компаний.
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