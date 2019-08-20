Ученые рассказали о смертельной опасности бессонницы
Бессонница может быть чревата развитием потенциально смертельных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. Об этом рассказали шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 1,3 миллиона человек. Ученые анализировали данные, полученные после применения метода менделеевской рандомизации, при котором учитываются генетические факторы бессонницы.
Благодаря этому эксперты имели возможность более четко определить связь между проблемами со сном и болезнями сердца.
Как передает EurekAlert!, ученые доказали, что бессонница, которой подвержены около 30 процентов населения планеты, способствуют распространению и развитию сердечной недостаточности.
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