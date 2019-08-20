Специалисты определили лучший город мира для вечеринок
Эксперты портала Lonely Planet провели исследование, в результате которого были определены лучшие города мира для проведения вечеринок. Лидером рейтинга стал Белград, столица Сербии.
По словам специалистов, именно в этом городе можно найти развлечения для каждого человека в зависимости от интересов. Вечеринки в Белграде проходят в клубах, барах, тавернах, и даже на баржах.
Второе место в списке «веселых» городов занял мексиканский Плая-дель-Кармен. На третьей позиции расположился Сингапур. Отметим, что в этом городе экспертами было высоко оценено не только количество увеселительных заведений, но и более чем удовлетворительный уровень безопасности.
Как передает Lonely Planet, на четвертую строчку рейтинга поместили Санкт-Петербург. Российский город оказался в списке из-за недорогого жилья, более 200 вариантов ночных заведений, а также «особой атмосферы города».
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