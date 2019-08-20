Вторник может стать самым жарким днем августа в Москве
Вторник может стать самым жарким днем августа в Москве, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
— Сегодня мы ожидаем переменную облачность, в Москве без существенных осадков, по западу и северо-западу области вечером кратковременный дождь и гроза. Температура максимальная в столице — 27–29, по области — 25–30, — рассказал Синенков.
Он подчеркнул, что в августе этот день, скорее всего, будет самым теплым. В настоящий момент максимальной температурой месяца является 25,5 градуса, зафиксированной 8 августа.
Синоптик отметил, что ветер будет слабым, юго-западным. Атмосферное давление останется выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба. Об этом пишет РИА Новости.
Читайте также: Роман Вильфанд назвал дату последнего жаркого летнего дня