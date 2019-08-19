Роман Вильфанд назвал дату последнего жаркого летнего дня
Какой будет погода в столице в ближайшую неделю, рассказал «Вечерней Москве» доктор технических наук, заслуженный метеоролог РФ, директор и научный руководитель «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд.
— Информация о прогнозируемой погоде прозвучит на этот раз в мажоре. Она, признаюсь, ласкает слух. От Азорских островов через Западную Европу в центр европейской части России распространяется отрог высокого давления (область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на той же высоте — прим. «ВМ»). В народе это явление, наблюдаемое обычно в сентябре, называют бабьим летом. Как правило, при высоком давлении осадков выпадает мало или их вообще нет и устанавливается очень теплая погода. Вечером тоже будет достаточно комфортная температура, — заявил он.
Роман Вильфанд уточнил, что в ночь с 19 на 20 августа столбик термометра покажет 15 градусов. Потом будет еще теплее. Ночная температура составит порядка 18 градусов.
— В понедельник днем — 23–25, и это здорово! Во вторник, 20 августа, температура поднимется до 26–28, 21-го будет просто жарко — от 27 до 29 градусов. В пятницу температура начнет понижаться, днем — до 24–26. Из жизненного опыта могу сказать: счастье долгим не бывает. Это касается и природы. В субботу дневная температура упадет до 20 градусов тепла, ночью градусник покажет 9–14. Это нормальное многолетнее значение. Поэтому о похолодании говорить не приходится, просто переживем последние жаркие дни календарного лета и приблизимся к норме, — пояснил Вильфанд.
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