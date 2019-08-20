Связисты теперь служат с «Азартом»
Наиболее перспективной из массовых войсковых радиостанций сейчас считается комплекс «Азарт».
Специалисты разрабатывают для армии и флота новые технические средства отечественного производства. Одним из лучших образцов, которые сегодня поступают в войска, надо признать комплекс Р-187П1 «Азарт». Он предназначен для обеспечения защищенной связи в тактическом звене управления. Новейшая аппаратура связи настраивается практически на любую полосу частот, включая сети сотовой связи, обеспечивает передачу данных с помощью ГЛОНАСС. «Азарт» обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/сек., что позволяет повысить эффективность управления в ходе общевойскового боя.
Ключевые особенности комплекса «Азарт» — портативность, удобный интерфейс, многофункциональность, возможность работы в режиме ретранслятора, определения и передачи координат местонахождения ответчика. Причем все это можно выполнять в разных режимах модуляции радиочастоты, встречной связи со станциями других типов.
«Азарт» построен с использованием SDR-технологии (программно-определяемое радио. — «ВМ»), обновление программного обеспечения не потребует ни замены, ни доработки «железа» станции. Немаловажным фактом является и то, что SDRплатформа позволяет гарантировать связь с радиостанциями всех поколений, протоколов и диапазонов частот.
«Азарт» совместим с более чем 250 видами станций.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Халил Арсланов, генерал-полковник, начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации:
— Эта радиостанция принята на снабжение войск и является радиосредством принципиально нового поколения. Уникальным техническим решением является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи.
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