Приоритет — защита животных

В прошлом году мы отловили более двух тысяч безнадзорных животных. А в Москве их у хозяев — 130 тысяч. Для большинства горожан животные — это члены семьи, которых они очень любят. И тема безнадзорных животных давно волнует москвичей.

Для решения этой проблемы в последнее время сделано очень многое. Например, в декабре прошлого года был принят закон «Об ответственном обращении с животными», которого мы ждали восемь лет. Благодаря ему на сегодняшний день нельзя просто выбросить животное на улицу. Согласно этой законодательной норме, если владелец хочет освободиться от питомца, он должен или устроить его в добрые руки, или определить в приют. Мы считаем, что это приведет в конечном итоге к гуманному обращению с животными и повысит ответственность их хозяев.

Сейчас даже невооруженным взглядом видно, что количество безнадзорных собак и кошек на улицах Москвы сократилось. По статистике, в 2007 году их насчитывалось около 30 тысяч, а в 2010-м — около 20 тысяч. Их число постепенно сокращалось. Так, в прошлом году было отловлено 2100 собак и 744 кошки, за первое полугодие 2019 года — 1200 собак и 277 кошек. Таким образом, за последние восемь лет число безнадзорных животных сократилось примерно в 10 раз.

Ранее, в 2007 году, в столице был дан старт гуманному отношению к животным, была тенденция на их стерилизацию. Но мы столкнулись с проблемой: начали поступать массовые жалобы от горожан на животных, которых выпустили в городскую среду. Потому что животное хочет есть, пить, оно может быть агрессивным. Поэтому с 2009 года было принято решение о стерилизации и пожизненном размещении.

Выставка бездомных животных из московских приютов в Парке Горького Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В Москве работает 13 приютов для безнадзорных и брошенных питомцев, идет их стабильное финансирование. Мы всегда поддерживаем эту строку бюджета, потому что понимаем: сами животные за себя хлопотать не могут.

Мы понимаем, что проблема все еще остается. Будем работать над тем, чтобы москвичи не выбрасывали животных на улицу, а наоборот, брали к себе домой, и чтобы этот вопрос решался не только в столице, но и в близлежащих регионах. Это необходимо для предотвращения миграции беспризорных питомцев в Москву.

Всегда с благодарностью общаюсь с волонтерами. Считаю, что их труд очень важен, низкий поклон этим людям. Ведь и вольер надо помочь почистить, и накормить животных, погулять с ними, пристроить. К слову, в прошлом году в Москве были пристроены в добрые руки две тысячи собак и около семисот кошек.

Каждый москвич, который увидел безнадзорное животное, может об этом сообщить в управу района. Эта информация записывается в журнал, и на указанное место выезжает бригада ловцов. У них есть все специальные опознавательные знаки, контактные телефоны. Как только бригада выехала на отлов, вопрос уже находится под контролем.

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