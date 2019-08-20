Сергей Собянин: Детсадам больше не нужны справки об отсутствии у детей контактов с больными

Детским садам в столице больше не нужны справки об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными. Такое заявление во вторник, 20 августа, сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности он сообщил в социальных сетях и персональном блоге.

— В конце лета детские поликлиники переживают нашествие родителей, которым нужна справка об отсутствии у малышей контактов с инфекциями. И родители, и медики тратят кучу времени и сил. А зачем? Обойдемся без лишней бумажной волокиты, — заявил глава города, приведя в пример статистику. — О масштабах стихийного бедствия говорят следующие цифры. В августе — начале сентября прошлого года было выдано 296 тысяч бумажных справок. Для приема были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям.

По словам Сергея Собянина, никаких эпидемий инфекционных заболеваний в Москве нет.

— Люди, конечно, могут подхватить ветрянку или другую инфекцию круглый год, но, как правило, очаг заболевания ограничен стенами одной квартиры или дома, — написал в блоге мэр.

Как подсчитали медики, перед началом учебного года нужно осмотреть считаное количество детей, у которых болеют или недавно болели родственники или соседи по дому. Абсолютному большинству детишек бумажные справки об отсутствии контактов с инфекционными больными не нужны. Осмотр врача им не требуется.

— Мы создали специальную информационную программу, в которой объединили информацию Роспотребнадзора об очагах инфекций с адресными списками воспитанников детских садов, — продолжил глава столицы. — Если семья проживает в доме, попавшем в этот список, с ней свяжутся напрямую. Проинформируют, что они находятся в зоне карантина и перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья. Родителям придет e-mail или СМС-сообщение. Из детского сада позвонит воспитатель группы.

Сергей Собянин подчеркнул, что «обязательное получение бумажной справки об отсутствии контактов с инфекционными больными отменили. 2 сентября можно приходить в детский сад без нее».

Но при этом, как и в предыдущие годы, в течение первых двух недель сентября всех детишек осмотрят школьные медицинские сестры.

— Отслеживать эпидемиологическую ситуацию мы будем вплоть до октября, чтобы ежедневно иметь реальную картину происходящего, — заявил глава города.

По его словам, отмена обязательного получения бумажной справки об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями накануне нового учебного года является только первым шагом.

— В дальнейшем будем работать над тем, чтобы вообще отменить получение этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года, — заключил мэр.

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