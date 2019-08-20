Сеть подземных ходов времен Второй мировой войны обнаружили на Итурупе
На Итурупе, крупнейшем острове Курил, участники экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов. Исследователи предполагают, что они были сооружены еще во время Второй мировой войны. Данную информацию обнародовали в пресс-службе Восточного военного округа.
В настоящее время специалистами осмотрено примерно 100 метров подземных ходов.
— В ходе раскопок обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы военного округа.
Участниками экспедиции являются 100 человек. Среди них есть ученые, юнармейцы и военные. Команда занимается исследованиями на двух островах — Урупе и Итурупе.
Ранее в заливе Касатка они уже обнаружили затонувшую японскую шхуну из дерева. Предположительно, она потерпела крушение в 1930–1940-х годах.
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