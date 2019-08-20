Более 2000 гостей форума «В ответе за Москву!» встретит парк «Красная Пресня»
В четверг, 22 августа, парк «Красная Пресня» посетят более 2000 гостей форума «В ответе за Москву!», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Вечерней Москвы».
Отмечается, что в столичном парке пройдет форум «В ответе за Москву!» Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В рамках мероприятия будет презентована команда Московского отделения партии на предстоящих выборах и обсуждены важные вопросы жизни города.
Участниками форума станут председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, заместитель председателя Мосгордумы, секретарь МГРО партии «Единая Россия» Андрей Метельский, депутат Мосгордумы Степан Орлов, депутат Мосгордумы Инна Святенко, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и другие.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Мантулинская, дом 5, строение 2. Регистрация участников начнется в 15:00, основная часть форума — в 16:00.
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