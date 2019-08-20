Кубанский хор выступит в парке «Коломенское» 24 августа
Кубанский хор выступит на фестивале «Казачья станица Москва» в парке «Коломенское» 24 августа, сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
— Большая концертная программа пройдет на главной сцене. Свое творчество покажут более 56 казачьих творческих коллективов, более тысячи будет артистов. Зрителей порадует выступление государственного академического Кубанского казачьего хора, также примут участие хор ветеранов ансамбля песни имени Александрова, — рассказал Сучков.
Помимо прочего, гости фестиваля смогут узнать об истории казачества, быте этого военного сословия и посетить мастер-классы на 12 площадках мероприятия. Кроме того, москвичам предлагается понаблюдать за состязанием по рубке шашкой.
Сучков отметил, что по традиции центральным событием фестиваля станет освящение походного храма и молебен, которое состоится в 13:30. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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