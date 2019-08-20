Еще пять домов могут войти в программу реновации по суду
Еще пять домов могут включить в программу реновации жилфонда, если соответствующие решения примут судебные инстанции. Как рассказал во вторник, 20 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пример, когда через суд дом включили в программу, уже есть.
— В некоторых домах было очень пограничное голосование, и жители, когда поняли, что не попали в программу, начали разбираться и доказали, что был неправильный подсчет. Насколько я знаю, еще пять домов находятся в суде, — Марат Хуснуллин добавил, что после решения судов список может пополниться.
Напомним, что программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.
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