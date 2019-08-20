Жители района Академический пожаловались на отмену трамваев маршрута № 39 и 14

Жители района Академический обратились в «Вечерку» с жалобой на то, что трамваи маршрутов № 39 и № 14 перестали ходить. Корреспондент выяснил, куда делся общественный транспорт.

По словам москвички Кристины Зябликовой, вот уже около месяца трамвайные пути на улицах Вавилова и Орджоникидзе пустуют. Теперь гражданам приходится пересадками добираться до метро. Никто из местных не может понять, в чем дело и почему транспорт перестал обслуживать пассажиров.

— Всегда у нас была хорошая транспортная развязка. Трамваи № 39 и № 14 стабильно по графику через каждые несколько минут подъезжали к остановке, — говорит москвичка. — А теперь они куда-то запропастились, хотелось бы узнать, когда их снова запустят. Слова Зябликовой подтвердили и другие жители района Академический. Некоторые граждане предположили, что общественный транспорт перестал функционировать.

— Вполне возможно, что транспорт объезжает улицы Вавилова и Орджоникидзе в связи с ремонтными работами, начатыми на трамвайных путях, — рассказал местный житель Анатолий Борисенко.

В Мосгортрансе подтвердили: изменение маршрутов трамваев связано с капитальным ремонтом путей, расположенных на улице Вавилова.

— В период ремонтных работ для граждан запущен компенсационный автобус № 039, который ходит по тем же маршрутам, что и трамваи № 39 и № 14, — рассказала пресс-секретарь Мосгортранса Светлана Герасимова.

Она также отметила, что, помимо автобуса, для пассажиров дополнительно запущен троллейбус № 14. При этом пресс-секретарь уточнила, что трамваи вернутся к привычному графику уже осенью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Никитин, юрист:

— Если в вашем районе ухудшилась ситуация с общественным транспортом, необходимо направить жалобу на Единый транспортный портал, указав свои данные и контактный номер. После чего с вами свяжутся специалисты и проконсультируют по интересующим вас вопросам.

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