Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональ Трамп стал дедушкой в десятый раз. Об этом сообщил сын главы американского государства в своем Twitter-аккаунте.

— Лара Трамп (супруга Эрика Трампа — прим. «ВМ») и я рады поприветствовать появление Каролины Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя, — сообщается в посте.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!