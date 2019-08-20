Звезде сериала «Воронины» стало плохо на съемочной площадке
Актрисе Екатерине Волковой, известной по телесериалу «Воронины», вызвали скорую помощь на съемочную площадку. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Работа над новым сезоном шоу проходила в Сочи. Из-за сильной жары Волковой стало плохо еще во время нанесения грима. Автомобиль, где артистку готовили к съемкам, сильно нагрелся, а кондиционер не справлялся. Актриса решила окунуть ноги в море, и ей стало немного легче.
Однако после смены площадки ей стало хуже из-за того, что ее укачало.
— Как только ожила, решила поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало нехорошо совсем: рвота, кое-что еще и скорая. Два укола, куча лекарств, — написала Волкова.
Она добавила, что все симптомы указывают на то, что у нее был тепловой удар, который вызвал другие недомогания.
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