Валерия поранилась на съемках «Голос 60+»
Певица Валерия получила травму ноги на съемках нового шоу «Голос 60+». Об этом сообщил супруг артистки Иосиф Пригожин.
Продюсер опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором видно, как Валерии оказывают первую помощь.
— Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться? — написал Пригожин.
Поклонники посочувствовали певице:
«Какая Лерочка терпеливая, даже не показывает, как ей больно».
«Скорейшего выздоровления!»
«А что такое случилось?! Валерия, будьте осторожны! Берегите себя!»
«Как так получилось? Ногу поранила?!»
«Все заживет!»
Напомним, ранее представители пресс-службы Первого канала назвали артистов, которые будут наставниками участников второго сезона шоу «Голос 60+». Помимо Валерии в состав жюри также вошли Пелагея, Михаил Боярский и Лев Лещенко.
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