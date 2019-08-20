Зеленые офисы набирают популярность

19 августа в столичном парке «Сокольники» прошла презентация экологичного коворкинга «ЭкоСокольники», расположенного в лесном массиве.

Промышленный альпинист ловкими движениями щетки домывает стеклянную стену коворкинга — на этом последние приготовления к открытию закончены. Посетители пьют кофе с печеньем и рассматривают помещения нового пространства.

Он на самом деле зеленый во всех смыслах — интерьер оформлен в зеленых тонах, на деревянных перегородках висят кашпо с растениями. Самая большая стена полностью стеклянная — сквозь нее видно, что прямо рядом со столами шелестят листьями деревья парка.

А еще все отделано натуральными материалами. При этом многое в помещении сделано вручную — столы, перегородки.

— Мы использовали порядка 10 сортов деревьев — дуб, ясень, карагач, сосна, лиственница, сосна, тополь, — рассказали организаторы коворкинга.

Организаторы зеленого офиса, Андрей Вознюк и Александр Дорохов, имеют и другие бизнесы.

Коворкинг открыли, что называется, для себя и узкого круга лиц как эксклюзивный клубный проект для своих. Мест в коворкинге всего 44, но если идея работать в лесу приживется, то у ребят в планах масштабировать проект на другие лесные зоны Москвы.

На открытие нового «лесного» офиса пришли блогеры, фотографы, дизайнеры.

Первый клиент, предприниматель Дарья Кириек, живет рядом. Как только увидела рекламу, сразу же пришла опробовать новое место. У нее дистанционная работа — она основатель сервиса по уборке квартир в Новосибирске, а в коворкинге развивает другой свой проект: бюро продуктивности — онлайн-платформу для девушек, у которых есть цель. По словам Дарьи, она «помогает достигать целей, реализовывать мечты».

Дарья в прошлом профессиональная спортсменка.

— Много экспериментировала с рабочим местом, занималась в разных коворкингах и прочих общественных пространствах. Именно это место понравилось тем, что здесь вдохновляющая атмосфера — с одной стороны, рабочая, с другой — творческая, — рассказала Дарья.

Даша пришла в коворкинг не одна — привела поработать свою коллегу, программиста Марию, а также супруга — владельца бизнеса.

— Мы рассчитываем, что к нам придут дизайнеры, архитекторы, журналисты, предприниматели. Творческие люди, которым важно быть в особой атмосфере, поработать, выйти прогуляться, поймать идею, вернуться, ее записать и тут же воплотить в жизнь, — говорит Андрей Вознюк.

Ранее столица вошла в десятку европейских городов по объему предложения гибких офисных пространств, в том числе — коворкингов. Как сообщили аналитики международной консалтинговой компании CBRE, в настоящий момент в столице предлагают свои услуги почти 146 тысяч квадратных метров «общественных офисов». С каждым годом их становится все больше — они стали своего рода трендом.

СПРАВКА

Коворкинги, помимо Сокольников, есть и в других столичных парках. Помещения с совместными офисами работают в Парке Горького, где до 8 сентября можно бесплатно воспользоваться услугами коворкинга «Онлайн-парк», а также в музее-заповеднике «Царицыно» и парке 50-летия Октября.

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