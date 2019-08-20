Кардиолог назвал первые признаки сердечно-сосудистых заболеваний

Специалисты Минздрава определили допустимый объем талии, который не навредит здоровью человека. У мужчин этот показатель не должен превышать 94 сантиметров, у женщин — 80. При более высоких показателях есть риск получить заболевания как сердечно-сосудистой системы, так и желудочно-кишечного тракта. «Вечерняя Москва» поговорила с кардиологом о том, по каким первым признакам можно понять, что со здоровьем проблемы.

— Существует несколько градаций ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний — прим. «ВМ»). У детей чаще всего встречается врожденный порок сердца. У взрослых — все остальное, часто не долеченное в юном возрасте, — рассказал профессор, заместитель директора Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

У детей выявить ССЗ легче. Первый признак — измененный цвет кожи, особенно губ. Даже при небольшой нагрузке они темнеют. Но чаще у ребенка заболевания сердечно-сосудистой системы выявляются еще во время беременности матери либо сразу после его рождения. Тут особым диагностом быть не нужно, подчеркнул Мацкеплишвили.

У взрослых заболевание определяется с помощью анализов.

— Один из главных признаков ССЗ — это одышка. Если она появляется после подъема по лестнице, поднятия тяжести, да и просто после непродолжительной прогулки, то это в большинстве случаев говорит о том, что у человека проблемы с сердцем. Следует обратить внимание и на отечность ног — это показатель венозной или лимфатической недостаточности, — объяснил специалист.

Если говорить об ишемической болезни сердца, то нужно смотреть, какое у человека артериальное давление и высок ли уровень холестерина. Показательны в этом смысле и ярко-красный цвет лица, и неестественный румянец.

На теле можно заметить ксантомы, добавил доктор. Эти белесые образования холестерина в виде пупырышек чаще всего появляются на веках. Заметны они у пациентов с наследственными и генетическими нарушениями обмена липидов. И все это — убедительный признак того, что у человека тяжелое поражение сердечно-сосудистой системы, которое может проявиться и ишемией сердца, и поражением сосудов мозга, внутренних органов, нижних конечностей и так далее. Следует немедленно обратиться к специалистам.

— Еще один признак — утолщения вокруг ногтевых пластин, — заключил Симон Мацкеплишвили.

Читайте также: Гастроэнтеролог перечислил первые признаки гастрита