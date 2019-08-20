Идеальный парк — место для спорта, отдыха и творчества

В Москве начали появляться первые частные парки. Каким критериям должны соответствовать места отдыха горожан, чтобы там было приятно, полезно и интересно находиться?

На месте бывшего завода «Серп и Молот» открылась первая очередь парка «Зеленая река». Там больше 180 деревьев, причем высоких, и 13 цветников, созданных из шести тысяч растений. В парке построили детскую площадку с батутами, качелями-«гнездами» и местами для развивающих игр. Есть в «Зеленой реке» и живописный мост. Как предполагается, парки, построенные за счет инвесторов, будут появляться в Москве и дальше. Какими они должны быть? Как отличить хороший парк от плохого?

— Есть четкие государственные критерии, которым любой парк должен соответствовать, — рассказывает профессор МАРХИ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Хомяков. — Сколько должно быть скамеек, туалетов, парковочных мест, какова ширина дорожек, на каком расстоянии друг от друга должны стоять фонари. Но есть и критерии, которые не прописаны нигде.

Однако самые популярные московские парки им соответствуют.

В хороший парк можно приходить всей семьей: там обязательно найдутся и детские городки, и спортивные площадки (причем ориентированные на разные дисциплины), зона для тихого отдыха, где могут провести время люди в возрасте. Обязательно присутствуют крытая сцена и открытые места для зрителей — для проведения концертов и разного рода праздников.

— В хорошем парке, обратите внимание, есть несколько стендов, рассказывающих историю этого места или района, где парк находится, — говорит архитектор. — Лично я бы рекомендовал отдельно установить стенды с картинами или фотографиями местных художников. Экспозицию можно менять регулярно, чтобы художественное пространство было живым. Вы сами удивитесь, сколько в вашем районе живет интересных творческих людей. А возможность выставлять свои работы станет для них стимулом работать больше и продуктивнее!

По мнению эксперта, крайне важно, чтобы у элементов пространства парка, например скамеек, фонарей, указателей, был единый (желательно авторский) дизайн. Это позволит парку иметь свое неповторимое лицо.

— Такой парк в Москве уже есть — это «Тюфелева роща», на бывшей территории ЗИЛа, — отмечает урбанист Григорий Мельник. — Автор проекта — известный дизайнер и урбанист Джерри Ван Эйк, и его рука сразу видна.

Одна из главных достопримечательностей парка, как считает эксперт, это — пергола. Данное сооружение не беседка и не павильон в классическом смысле, но одновременно и крытая прогулочная зона длиной 1,3 километра, и смотровая площадка, и объект искусства.

— Москве нужны не советские «зеленые зоны» с дорожками, скамейками и аттракционами, а парки, где есть активности для всех групп горожан, — считает Мельник.

По мнению Александра Хомякова, для создания такого парка «для всех» вполне достаточно 5–10 гектаров. На территории промзон, которые сейчас реконструируются, такие площади найти несложно. Нужно лишь желание властей и инвесторов.

СПРАВКА

Самый молодой парк Москвы — «Зеленая река». А самый старый — Аптекарский огород. В начале XVIII века по инициативе Петра I был разбит сад для выращивания растений, обладающих лечебными свойствами. Здесь же из них готовили лекарства. Говорят, что император лично посадил в парке три первых дерева — пихту, ель и лиственницу.

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