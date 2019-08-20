«Светлый человек»: коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Александры Назаровой
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Многим она запомнилась ролью Надежды Михайловны (бабы Нади) в сериале «Моя прекрасная няня».
Ее коллеги, заслуженный артист Российской Федерации Борис Смолкин и народный артист России Александр Филиппенко, выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.
— Что говорить, замечательная артистка, светлый человек. Мы и снимались вместе, и общались после, она приезжала ко мне в гости и на юбилей полтора года назад. Я, к сожалению, не знал, что она с лета болела сильно. Первое, что у меня стрельнуло в голову, — как внучка ее, с кем она останется, ведь у нее больше никого нет, по-моему. Трагедия, трагедия, — сказал Смолкин.
— Я выражаю свои глубокие соболезнования. К сожалению, у нас с Александрой Ивановной был всего один совместный проект — «Моя прекрасная няня», — высказался Филиппенко.
Напомним, что Александра Назарова играла в советских фильмах «Любимая» (1965) и «Софья Перовская» (1967). До конца жизни актриса служила в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.
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