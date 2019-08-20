На Варшавские пруды вернулись отдыхающие

20 августа в районе Чертаново Южное завершился капитальный ремонт Варшавских прудов. Вместо заболоченных водоемов у жителей окрестных домов появилось уютное и комфортное место для отдыха.

С точки зрения экологии заболачивание водоема — это вполне естественный процесс. Поэтому нельзя сказать, что зарастающий пруд — грязный. Но все это справедливо для природных территорий. А в условиях города эстетика не менее важна, потому и было принято решение о капитальном ремонте Варшавских прудов.

Работы начались в ноябре прошлого года. Согласно проекту, специалисты Мосводостока укрепили берега и очистили дно.

Сегодня пруды выглядят совершенно иначе.

— По проекту используются три вида укреплений: природная галька, деревянная стенка из лиственницы и пляж с речным песком, — рассказал начальник участка строительно-монтажного управления ГУП «Мосводосток» Эдуард Бояджан.

На пруду появился небольшой пляж, который уже облюбовали местные отдыхающие. Пенсионерка Людмила Филоненкова вместе с тремя подругами уже десять лет ходит купаться на Варшавские пруды, и для них благоустройство водоемов стало настоящим подарком.

— Я здесь купалась в 1973 году, как переехала, потом все стало зарастать. Камыши, тина, пруд в болото превратился, — говорит москвичка.

Специалисты очистили дно, вывезли излишки ила. Теперь на облагороженный пруд вернулись и утки, которые улетали пережидать, пока рабочие закончат чистить водоем.

КСТАТИ

В августе Мосводосток выпустил более тысячи карпов, толстолобиков, белых амуров и щук в Большой Солнцевский пруд. Зарыбление водоемов способствует улучшению санитарного и технического состояния прудов, препятствует излишнему зарастанию водоема и цветению воды.

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