Росгвардия задержала самосвал с номерами от угнанной иномарки
В Митине сотрудниками Росгвардии задержан самосвал с регистрационными номерами от угнанного Mercedes.
Работникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что на 67-м километре МКАД движется грузовик, на котором установлены государственные регистрационные знаки машины, ранее объявленной в федеральный розыск.
— За рулем находился 34-летний гражданин из ближнего зарубежья. В ходе проверки номеров самосвала обнаружилось, что государственный регистрационный номер принадлежит угнанной в 2017 году машине, — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителей Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Центральному округу.
Задержанный водитель передан полиции, начато расследование.
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