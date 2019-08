Элтон Джон заступился за Меган Маркл и принца Гарри

Британский певец сэр Элтон Джон защитил Меган Маркл и ее супруга принца Гарри от шквала критики из-за их перелетов на частных самолетах в течение последних дней.

Пользователи Сети считают, что подобные действия герцогов наносят большой вред окружающей среде.

Элтон Джон отметил, что принцесса Диана, мать Гарри, была одной из его близких подруг, поэтому он чувствует, что обязан заступиться за принца и его семью от ненужного вторжения СМИ.

— Я глубоко обеспокоен сегодняшним искаженным и злонамеренным сообщением в прессе о частном пребывании герцога и герцогини Сассекских в моем доме в Ницце на прошлой неделе, — заявил музыкант.

Элтон Джон сообщил, что это он оплатил перелет королевской четы, так как хотел, чтобы они спокойно отдохнули в его особняке на Лазурном побережье.

— Для того чтобы обеспечить высокий уровень столь необходимой защиты, им был предоставлен частный самолет, — написал певец на своей странице в Twitter.

Он добавил, что снизил вред от углеродного следа «джета», перечислив крупную сумму денег в специализированный фонд, занимающийся данными проблемами окружающей среды.

