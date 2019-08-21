Главу МВД попросили создать спецслужбу по защите животных

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением учредить в стране специальную службу, главной функцией которой стала бы защита прав животных.

Как указал Милонов, рынок домашних животных вырос до значительных объемов, при наличии финансов приобрести можно любого представителя фауны. Однако это порождает небрежное и жестокое отношение к питомцам, которые зачастую становятся заложниками владельцев туристических объектов.

Учреждение спецслужбы по защите животных дало бы обществу сигнал о гуманном отношении государства и необходимости научиться так же обращаться с питомцами, считает депутат.

По мнению Милонова, новая спецслужба может сотрудничать с общественными организациями по охране животных по образцу западных стран, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, предлагающий наказывать по статье о жестоком обращении с животными людей с 14 лет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Приоритет — защита животных

Колонка председателя комиссии по экологической политике Мосгордумы Зои Зотовой:

В прошлом году мы отловили более двух тысяч безнадзорных животных. А в Москве их у хозяев — 130 тысяч. Для большинства горожан животные — это члены семьи, которых они очень любят. И тема безнадзорных животных давно волнует москвичей (далее...)