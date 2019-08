Пятикратный лауреат «Грэмми» Рэнди Брекер выступит в Москве

Джазмен Рэнди Брекер, пять раз удостоившийся престижной музыкальной премии «Грэмми», даст концерт в Москве.

21 августа Брекер выступит в столичном джаз-клубе «Эссе» с саксофонистом Сергеем Головней и оркестром SG BIG BAND. Это будет единственное выступление прославленного музыканта в Москве.

Рэнди Брекер выступал в составе групп Blood, Sweat And Tears; Jazz Messengers; Dreams; Brecker Brothers, а также как сольный артист. Музыкант неоднократно приезжал в Россию, в том числе выступал как приглашенный солист с оркестром Игоря Бутмана, сообщает Jazz.ru.

В активе Брекера — премии «Грэмми» за альбомы Out of the Loop, 34th n' Lex и Randy in Brasil, а также концертные записи Best Contemporary Jazz Performance и Randy Brecker Live with the WDR Big Band.

