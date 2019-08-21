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Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать качественный портвейн

Кирилл Николаев
• 08:00 • 21 августа 2019
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать качественный портвейн. Оригинальный напиток происходит из города Порту.

По мнению специалистов «Роскачества», российские портвейны схожи с португальскими только по креплению вина алкоголем и выдержке в бочках. Для производства напитка используют пять местных сортов винограда, самый распространенный из которых — Турига Насьональ. В России лучшие портвейны чаще всего являются сортовыми: «Красный Ливадия» из «Каберне Совиньон», «Сурож» из «Кокура Белого», «Массандра» из «Мурведра».

В ведомстве отметили, что в России для приготовления портвейна вместо классического для Португалии Винного дистиллята используют зерновой спирт, однако это не влияет на качество напитка. Лучшие производители крепленого вина находятся в Крыму. «Массандра», Инкерманский завод марочных вин, «Солнечная долина», «Коктебель» имеют статус производителей вин с защищенным географическим указанием.

При выборе портвейна стоит обратить внимание на год урожая. Вино должно быть не моложе трех-четырех лет крепостью 17-18,5 процентов оборотов.

Эксперты «Роскачества» предостерегают граждан от покупки портвейна за 100 рублей. В составе продукта обычно входит «плодовый» виноматериал (как правило, яблочный), сахар, ароматизаторы и лимонная кислота. К портвейну этот напиток не имеет никакого отношения.

СПРАВКА «ВМ»

Вина Защищенного географического указания — в продукции используется не менее 85 процентов винограда конкретного региона и 15 процентов из других мест.

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