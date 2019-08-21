Ильинку закроют для автомобилей в связи с проведением «Спасской башни»
Улица Ильинка закроется для автомобильного движения до 2 сентября в связи с проведением фестиваля «Спасская башня» на Красной площади, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что дорога от Старой площади до Красной площади будет перекрыта 21 августа в 23:00 и откроется 2 сентября в 08:00. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, что XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 23 августа по 1 сентября. На Красной площади выступят 30 военных оркестров из 12 стран мира.
Фестиваль проходит в Москве каждый год. На нем выступают военные, классические, народные и эстрадные музыкальные коллективы. В рамках мероприятия проводятся парадные дефиле военных оркестров, конных коллективов, танцевальные шоу и многое другое.
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