Росстат назвал самые высокооплачиваемые сферы деятельности в стране
Росстат перечислил сферы труда, работники которых получают больше всего. Статистика была опубликована на сайте ведомства в среду, 21 августа.
Выяснилось, что наиболее оплачиваемая деятельность у сотрудников сферы добычи сырой нефти и природного газа. По данным за июнь 2019 года, их средний доход достигал 172,9 тысячи рублей. В тройку самых высокооплачиваемых также вошли работники воздушного и космического транспорта, которые получают в среднем порядка 128,35 тысячи рублей, и сотрудники производства табачных изделий с ежемесячным окладом в 113 тысяч рублей.
Наиболее низкие зарплаты за первый месяц лета зафиксированы в отрасли производства одежды (20,2 тысячи рублей), текстильных изделий (25,8 тысячи рублей) и мебели (26,1 тысячи рублей).
Кстати, недавно специалисты Росстата провели исследование заработных плат россиян. Спустя некоторое время ведомство раскрыло данные о том, сколько в среднем по стране граждане получают за свой труд.
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