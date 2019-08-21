Женщина в центре Москвы отдала мошеннице деньги и меховой жилет за «снятие порчи»
Мошенница под предлогом «зарядки на удачу» и снятия порчи отобрала у женщины 100 тысяч рублей и меховой жилет. Инцидент произошел 16 августа рядом с высоткой на Котельнической набережной. Об этом в среду, 21 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что обманутая женщина обратилась в ОВД «Таганский».
— Она рассказала о передаче денег и ценной вещи под предлогом снятия порчи и «зарядки на удачу». Потерпевшая отметила, что злоумышленница обещала вернуть полученное обманом, но не сделала этого, — рассказали в столичном ГУ МВД.
В настоящее время полиция ведет расследование. По факту мошеннических действий уже возбуждено уголовное дело.
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