Киевский вокзал занял первое место в Москве по количеству экскурсий
Киевский вокзал занял первое место по количеству экскурсий в Москве с начала 2019 года, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».
Отмечается, что почти 1,2 тысячи туристов посетили эту экскурсионную локацию. Кроме того, большой популярностью пользуются вокзалы на Комсомольской площади: Ярославский, Казанский, Ленинградский.
В целом московские вокзалы встретили почти 2 тысячи гостей за данный период. Эта цифра в два раза превышает количество посещений в прошлом году, пишет агентство городских новостей «Москва».
Киевский вокзал, главным архитектором которого стал Иван Рерберг, был открыт в 1918 году. Он является одним из главных культурных объектов столицы. На башне здания установлены старейшие механические часы, которые представлены только в двух экземплярах. Вторые принадлежат Спасской башне Кремля.
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