«Росконтроль» назвал лучший кетчуп
В «Росконтроле» проверили кетчуп семи торговых марок: Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов» и «365 дней». Итоги экспертизы были представлены на сайте центра в среду, 21 августа.
Продукцию анализировали на предмет наличия нарушений в составе и соответствия нормам безопасности и вкуса. В результате проверки соусы брендов «Каждый день» и «365 дней» были занесены в черный список, поскольку превышенное содержание консервантов несет угрозу здоровью потребителя.
Кетчуп «Капитан припасов» оказался в списке товаров с замечаниями из-за слабовыраженного аромата и использования ненадлежащих ингредиентов при изготовлении.
Продукции Mr.Ricco и «О`кей» присвоили высшую категорию, «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья» — первую, а «Капитан припасов» и «365 дней» — вторую. К покупке специалисты рекомендуют только соусы Mr.Ricco, «Моя семья», «О`кей» и «Махеевъ».
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