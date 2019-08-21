Россиянки признались, чего им не хватает для полного счастья
Россиянки рассказали, что им нужно, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливыми. Опрос на соответствующую тему был проведен на портале Леди.Mail.ru с 7 по 14 августа.
Выяснилось, что около 35 процентам женщин для счастья не хватает путешествий. 32 процентам — денег. 24 процента респонденток хотели бы улучшить свое здоровье, а 28 процентов — состояние здоровья близких. Еще 22 процента мечтают о хорошо оплачиваемой работе.
Значительно меньше представительницы прекрасного пола грезят о том, чтобы найти мужчину мечты. Лишь для 18 процентов участниц опроса это желание оказалось актуальным. Девять процентов женщин были бы счастливы родить ребенка. Всего четыре процента почувствовали бы перемены к лучшему в жизни при появлении новых друзей и три процента — при покупке автомобиля. Об этом пишет ТАСС.
В проведенном порталом опросе приняли участие почти семь с половиной тысяч пользовательниц проекта Леди Mail.ru от 18 до 55 лет по всей стране.
Кстати, недавно московский психолог озвучила мифы, которые мешают женщинам построить карьеру.
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