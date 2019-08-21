Китайские музыканты-виртуозы выступят в Московской консерватории
В рамках XIII Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» 22 августа в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится концерт китайской классической музыки «Вспоминая старых друзей». Об этом сообщает пресс-служба Российского общества цитры цинь «Дракон и Феникс».
В исполнении китайских музыкантов и исследователей, профессоров Тяньцзиньской консерватории Ван Цзяньсиня и Ли Фэнъюнь прозвучат сольные пьесы для цитры цинь, дуэт цитры цинь с флейтой сяо, а также сольные произведения для флейты дицзы и окарины сюнь.
Профессор консерватории Ван Цзяньсинь виртуозно владеет традиционными китайскими бамбуковыми флейтами дицзы, сяо и глиняной окариной сюнь. В свою очередь профессор Ли Фэнъюнь искусно играет на китайской цитре цинь (гуцинь) — щипковом музыкальном инструменте. Она входит в десятку лучших гуцинистов Китая.
По словам руководителя научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской консерватории Маргариты Каратыгиной, вот уже почти двадцать лет учителя Ван Цзяньсинь и Ли Фэнъюнь регулярно приезжают в Москву с концертами, мастер-классами и уроками.
— Благодаря их деятельности в 2002 году в научно-творческом центре «Музыкальные культуры мира» открылся класс китайской музыки, а в 2014 году было создано Российское общество цитры цинь «Дракон и Феникс», — подчеркнула она.
Создателями и преподавателями общества являются их ближайшие ученики — Нина Старостина, Сергей Нарышкин, Евгения Глухова, Анастасия Новоселова и Евгения Тарабарина. В классах центра и общества можно приобщиться к постижению искусства игры на традиционных китайских музыкальных инструментах — цитре цинь, флейтах сяо и дицзы и окарине сюнь.
Сегодня звучание цитры цинь — одно из самых древних и утонченных в китайской культуре. Оно несет в себе и величественность ритуальной придворной музыки, и задушевную изысканную простоту песен циньгэ, и высокую традицию музыки образованных людей.
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