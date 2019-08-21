Школа с футбольным полем и теплицами появится в Москве
Мосгосстройнадзор одобрил строительство школы, на территории которой будут расположены стадион для игры в футбол и теплицы. Об этом сообщили в среду, 21 августа, в пресс-службе ведомства.
Школа вместит 825 учащихся. Рядом будет оборудована физкультурно-спортивная зона с футбольным полем. Также будут предусмотрены площадки для занятий баскетболом, гимнастикой и для сдачи норм ГТО.
— В учебно-опытной зоне разместят теплицы и участки для посадки растений, — говорится на официальном сайте ведомства.
В самом здании школы разместят актовый и обеденный залы, два спортивных зала, мастерскую по обработке дерева и металла, рекреативные зоны, библиотеку, IT-полигон и многое другое. Территория будет озеленена и благоустроена. Там для учеников создадут игровые площадки и зоны отдыха.
Уточняется, что строительство будет вестись за счет инвестора.
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