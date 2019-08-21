Бизнес-тренер назвала появление детей лучшим мотиватором личностного роста
Бизнес-тренер и мать четверых детей Юлия Куликова-Цай считает, что появление нового члена семьи является лучшим мотиватором личностного роста.
Эксперт отметила, что дети выталкивают человека из зоны комфорта. Наличие ребенка приводит к увеличению растрат. Это заставляет родителей быть более активными в плане заработка, учит прогнозировать и экономить. Кроме того, родители учатся соблюдать тайминг — чаще всего время расписано по часам.
— Мы прокачиваем свои слабые стороны, изменяемся. Это новый уровень развития нашей личности, — пояснила она в комментарии «Дни.ру».
Юлия Куликова-Цай считает, что не стоит сравнивать себя с другими родителями. Необходимо руководствоваться тем, что удобно и хорошо для вашего ребенка и вашей семьи.
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