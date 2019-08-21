Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об укреплении западной границы государства. Планы по усилению обороноспособности рубежей глава военного ведомства озвучил в среду, 21 августа, открывая заседание коллегии министерства.
По словам Шойгу, обстановка на западе страны остается напряженной по причине расширения военного присутствия НАТО в Восточной Европе и развертывания американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии. Кроме того, углубляется военное сотрудничество альянса с Финляндией и Швецией. В связи с этим, отметил министр, РФ «реализует комплекс мер» по усилению защиты границы.
Так, до конца 2019 года в Западном военном округе (ЗВО) пройдет свыше 20 учений. Они затронут войска противовоздушной обороны (ПВО), материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения. Среди прочего на место будут направлены более 1,3 тысячи единиц новой, улучшенной бронетехники. Ряды военнослужащих продолжат пополняться контрактниками. К настоящему моменту уже отобраны свыше девяти тысяч человек, пишет РИА Новости.
В настоящий момент производится усиление командования округа. В частности, особое внимание уделяется подготовке российско-белорусских учений «Щит Союза — 2019». Они пройдут с 13 по 19 сентября, завершив двухгодичный цикл совместных учений. В них будут вовлечены до 12 тысяч солдат и 950 единиц техники. При этом данные мероприятия несут «исключительно оборонительный» характер.
Наконец, инициирована подготовка еще к трем учениям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск». В них планируется задействовать военных из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
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