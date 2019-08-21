Концерты, мастер-классы и спортивные приключения: как пройдет День города в Москве

Столичные власти анонсировали программу Дня города. В этом году столица отметит 872-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, Москва к празднику преобразилась и готова порадовать горожан и своих гостей запоминающимися событиями.

Подарки для всех

В день рождения принято дарить подарки. Город готовит к своей очередной годовщине целый ряд самых современных и вместе с тем уникальных объектов. Их появится около 30. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, до праздника 7–8 сентября планируется ввод нескольких объектов социальной сферы. Среди них — самая большая школа на ЗИЛе, которая сможет принять 2500 учеников, в списке также около десятка детсадов и школ.

— Также откроем ряд дорог и транспортных развязок, до сентября завершим ввод дворца водных видов спорта в «Лужниках», — сказал Марат Хуснуллин.

По выбору москвичей

Празднование Дня города состоится 7 и 8 сентября. Во всех округах города пройдет более 250 праздничных мероприятий. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Всего проголосовали 353,8 тысячи человек. Подробности рассказал министр столичного правительства, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По его словам, торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ.

Всего же в столице пройдет почти 100 концертов и спектаклей, 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов. Гости посмотрят балетные постановки и драматические спектакли. Для них выступят московские оркестры, популярные группы и исполнители в разных жанрах — от джаза до инди, от рока до эстрады.

Концерты классической музыки состоятся у храма Христа Спасителя, в парке «Кусково» и Государственном музее-заповеднике «Царицыно». В Измайловском парке пройдет рок-фестиваль с участием молодых исполнителей и известных артистов.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В «Музеоне» будет интересно ценителям моды, где пройдут показы молодых российских дизайнеров и образовательная программа по вопросам современной моды. Вечером состоятся концерты с участием популярных исполнителей.

На Цветном бульваре пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва», а в парке «Зарядье» гостей ждут выступления симфонического оркестра, академического хора и уличных театров.

— На Поклонной горе состоятся концерты, организованные совместно с популярными радиостанциями. В Екатерининском парке организуют праздничную программу для всей семьи, включая мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии, — рассказали в мэрии города.

7–8 сентября музеи и выставочные залы, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, будут работать бесплатно.

— В них также пройдет ряд интересных мероприятий. Так, например, Музей Высоцкого совместно с коллективом «Песни нашего века» проведет детско-юношеский песенно-поэтический марафон «Я смотрю на Москву через призму поэзии» у памятника Высоцкому на Страстном бульваре, — отметили в городском ведомстве.

Во дворе Мемориального музея А. Н. Скрябина состоится праздник, который завершится DJ-сетом «ТехноСкрябин». Многие музеи проведут бесплатные пешеходные экскурсии. Среди них — Дом-музей Марины Цветаевой, Галерея Ильи Глазунова, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Галерея А. Шилова, Государственный музей обороны Москвы, музей Паустовского и другие.

Центр притяжения — Тверская

В течение нескольких лет Тверская улица становилась пешеходной на время празднования Дня города. Исключением не станет и 2019-й. На главной улице столицы запланированы мастер-классы на любой вкус. Горожане и туристы могут бесплатно посетить мастер-классы, посвященные ремеслам и профессиям. Среди предлагаемых активностей — изготовление миниатюрных копий павильонов ВДНХ, ее огромной мозаичной карты, роспись юбилейных значков, тюнинг мотоциклов и робототехника. Ряд мастер-классов организуют совместно с «Союзмультфильмом», а проект «Золотая Маска» в городе» привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья.

— Всего на Тверской заработают четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны. На каждой из них расскажут о достижениях ВДНХ в разные года, устроят концерты и даже помечтают о будущем выставки. Гости смогут сфотографироваться на фоне уникальных арт-объектов: арок и куполов павильона «Космос», у макета ракеты «Восток», залезть на восьмиметровый скалодром в виде культового и ныне утраченного павильона «Главхладпром», запечатлеть друзей на фоне арки Главного входа и здания «Москвариума», — сообщил в свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Спорт на воде и среди небоскребов

В честь Дня города в Москве запланировано несколько специальных проектов. Так, на Водоотводном канале Москвы-реки пройдет SUP-регата, в ходе которой серфингистам предстоит преодолеть 12 километров.

Необычное шоу запланировано на площадке Москвы-Сити, где в течение двух дней российские и зарубежные спортсмены попробуют установить мировой рекорд по хайлайну. Они пройдут по стропе между Южной башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers на высоте более 300 метров. Выступления состоятся 7 и 8 сентября.

Большой спортивный праздник в День города пройдет в «Лужниках».

Цветы и салют

Продолжится в День города и фестиваль «Цветочный Джем».

— На 58 площадках москвичей и гостей столицы ожидает насыщенная и разнообразная программа, — отметил Алексей Немерюк. — Основная часть программы — любительский конкурс цветников, который состоится 8 сентября на 1 475 площадках по всему городу в рамках международного фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Это будет настоящий праздник для москвичей, которые любят садоводство. В прошлом году его участники создали около 15 тысяч цветников.

Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарят праздничные фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта. Из акватории Москвы-реки с барж произведут зрелищные фейерверки.

Квест и лекции

Квест «Реновация глазами детей» войдет в план мероприятий праздничной программы «Дома на Брестской» в День города. С него 7 сентября, в 10:00, начнется насыщенный день, состоящий из игровых викторин и лекций. Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 7 до 14 лет, продолжительность составляет час, количество игроков варьируется от 6 до 20 человек.

— Понятным для ребят языком и в игровой форме доносят до них информацию о масштабном проекте — программе реновации, — уточнил он.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов добавил, что ребята получат задание построить новый дом для семьи Новиковых, участвующих в программе реновации. Кроме того, всех пришедших ждут лекции «Усадьбы Москвы» и «Благоустройство Москвы-реки», один из самых популярных квестов «По дороге из желтого кирпича», викторина «Знатоки мультфильмов», интерактивная игра «Борьба умов: Моя Москва».

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