Пять тонн арбузов и дынь наполнили фонтаны столичного ГУМа
Пять тонн арбузов и дынь запустили в фонтаны Государственного универсального магазина (ГУМ), рассказали на его официальном портале.
— Самое необычное, по-настоящему летнее зрелище снова в центре ГУМа — знаменитый фонтан до краев наполнился отборными спелыми арбузами и желтыми ароматными дынями! — говорится в сообщении.
Посетители магазина смогут не только полюбоваться экспозицией, но и купить охлажденный арбуз или медовую дыню. Также жителям и гостям столицы предложат полезное лакомство в нарезке в стаканчике.
Отмечается, что ярмарка продлится до 12 сентября.
Ранее американская журналистка рассказала, что местом, которое «покорило» ее в Москве, стал ГУМ. Она заявила, что он существенно отличается от крупных западных торговых центров.
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