Праздничные салюты ко Дню города пройдут в 16 парках Москвы
Праздничные салюты ко Дню города запланированы в 16 парках Москвы, заявил заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны Сергей Желтов.
— Традиционно нами будут рассмотрены условия проведения фейерверочных показов в 16 парках города и на 13 площадках запуска высотных салютов в соответствии с требованиями постановления правительства Москвы «О мерах по организации и проведению праздничных артиллерийских салютов и устройству фейерверков государственными и негосударственными организациями в городе Москве, — рассказал Желтов.
Отмечается, что подготовительные работы к проведению праздника продолжаются. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее столичные власти сообщили, что более 250 мероприятий пройдет в рамках Дня города. Среди них запланировано множество музыкальных концертов, творческих мастер-классов и познавательных лекций.
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