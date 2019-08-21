Синоптики пообещали россиянам теплый сентябрь
Средняя температура сентября в этом году превысит норму, сообщили в предварительном прогнозе сотрудники Гидрометцентра.
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко пояснил, что для каждой климатической зоны установлена своя норма.
Например, для Москвы сентябрьская норма — это плюс 18 градусов днем и плюс 9 в ночное время. В конце месяца допустимо понижение температуры до плюс 14 градусов. В этом году сентябрь в Москве будет теплее обычного на 2–4 градуса.
Также теплее, чем обычно, может оказаться сентябрь и на азиатской территории страны — от Урала до Дальнего Востока, передает «Российская газета».
Хорошая погода будет и на курортах. Так, в Крыму дневная температура сентября будет колебаться в пределах 22–27 градусов.
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