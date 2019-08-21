Опрос показал, сколько работодателей не требует от сотрудников медсправки
Специалисты одного из российских сервисов по поиску работы провели опрос, в ходе которого стало известно, сколько отечественных работодателей готовы отправить своих сотрудников лечиться без предъявления справки от врача. Результаты огласили 21 августа.
Оказалось, что 64 процента работодателей готовы «закрыть глаза» на отсутствие больничного листа у сотрудника. Столь лояльное отношение начальства обусловлено несколькими факторами.
По словам специалистов, сотрудники приходят и выполняют свои служебные обязанности с явными признаками болезни в три раза чаще, чем остаются дома без официального подтверждения недуга.
Согласно результатам опроса, уровень лояльности у российских начальников разный. Шесть процентов респондентов говорят, что их руководство позволяет своим сотрудникам находиться дома без справки от специалиста пять и более дней, передает ТАСС. Примерно 31 процент начальников разрешают «отлежаться» в течение двух-трех суток, а 27 процентов - только на один день.
Добавим, что опрос провели среди 1600 сотрудников российских компаний старше 18 лет по всей территории страны в августе 2019 года.
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