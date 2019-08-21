СМИ: Порошенко с семьей заметили на рыболовецком курорте в Норвегии
Бывшего президента Украины заметили в Норвегии вместе с семьей. Согласно информации очевидцев от 21 августа, политик уехал из Киева с родными на отдых.
По некоторым данным, бывший украинский лидер прибыл в Норвегию днем 18 августа.
— Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-IS, — приводит слова свидетелей агентство «Украинские новости».
Также известно, что Порошенко отправился в норвежский город Олесунн, который славится рыболовецким туризмом.
Напомним, что Госбюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц Украины. Бывшему лидеру страны инкриминируют незаконный захват телеканала «Прямой», узурпацию судебной власти и легализацию преступных доходов на общую сумму 300 миллионов долларов.
Порошенко заявил, что не верит в беспристрастность следствия. В связи с этим он выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи в эфире телеканала «Прямой».
Читайте также: Киевский суд обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина