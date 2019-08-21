Прослушивания III Всероссийского музыкального конкурса пройдут 10 октября
10 октября стартуют прослушивания III Всероссийского музыкального конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства культуры.
В 2019 году состязания будут проводиться по специальностям «Хоровое дирижирование», «Камерный ансамбль» (номинации «Фортепианное трио» и «Струнный квартет») и «Оперно-симфоническое дирижирование». Заявку можно будет подать до 1 сентября.
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что конкурс является главным музыкальным смотром России. Он отметил, что состязание постоянно развивается, принимая во внимание новые тенденции исполнительского искусства.
— Событие способствует укреплению единого культурного пространства, росту интереса к музыке среди представителей молодого поколения, — приводит слова Мединского агентство городских новостей «Москва».
Призовой фонд III Всероссийского музыкального конкурса составляет почти 3,5 миллиона рублей.
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